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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
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Из-за слезоточивого газа в клубе в Каракасе умерли 17 человек

Из-за слезоточивого газа в клубе в Каракасе умерли 17 человек

Киев  •  УНН

 • 7950 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Не менее 17 человек задохнулись на вечеринке в клубе в Каракасе утром в субботу, когда один из присутствующих активировал устройство со слезоточивым газом. Об этом сообщил министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Более 500 человек были на вечеринке в клубе Los Cotorros в каракасском департаменте Эль-Параисо, когда устройство сработало во время потасовки между несколькими молодыми людьми, сообщил Ревероль.

Восемь из тех, кто умер от удушья, были моложе 18 лет, сказал он. Еще пять человек пострадали.

Ревероль сказал, что власти арестовали 7 человек, следствие продолжается.

Напомним, в результате стрельбы в Бразилии погибли 18 человек.

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