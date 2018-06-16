Из-за слезоточивого газа в клубе в Каракасе умерли 17 человек

Более 500 человек были на вечеринке в клубе Los Cotorros в каракасском департаменте Эль-Параисо, когда устройство сработало во время потасовки между несколькими молодыми людьми, сообщил Ревероль.

Восемь из тех, кто умер от удушья, были моложе 18 лет, сказал он. Еще пять человек пострадали.

Ревероль сказал, что власти арестовали 7 человек, следствие продолжается.

Напомним, в результате стрельбы в Бразилии погибли 18 человек.