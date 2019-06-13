Через сильні повені на півночі Італії неподалік від озера Комо евакуювали людей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. На півночі Італії в районі озера Комо через сильні повені та зсуви були евакуйовані місцеві жителі, а частина автомобільних доріг — повністю закриті. Про це пише УНН з посиланням на видання The Local.
Частини території провінції Лекко в регіоні Ломбардія вже декілька днів заливають сильні дощі, що в поєднанні з таненням снігів у горах призвело до повеней в регіоні.
Рятувальники провели евакуацію будинків, ферм та місця для кемпінгів. У середу було перервано залізничне сполучення, а декілька доріг були заблоковані, включно з маршрутом навколо частини озера Комо. Частина дорожнього полотна занурилася під воду більш, ніж на метр.
У певних ділянках регіону також пройшов град, деякі жителі опублікували фотографії величезних опадів розміром з яйце.
Станом на ранок четверга, за даними рятувальників, рівень води почав спадати, комунальні служби ліквідовують наслідки стихії.
#12giugno 16:00, 60 gli interventi dei #vigilidelfuoco effettuati da stamani per il #maltempo nella provincia di #Lecco: evacuate alcune abitazioni a Dervio, limitrofe al torrente Varrone. A Pagnana due persone bloccate sul tetto di casa sono state soccorse dall’elicottero Drago pic.twitter.com/QkI4ux4C5R— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 12 червня 2019 р.
#Lombardia #maltempo 11:00, situazione in progressivo miglioramento nella province colpite dal #maltempo: più di 200 gli interventi dei #vigilidelfuoco al lavoro con sezioni operative, mezzi movimento terra e un elicottero. Ancora criticità nei paesi a monte della Valsassina (LC) pic.twitter.com/1dJK4wadHa— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 13 червня 2019 р.
Нагадуємо, у центральній частині Індонезії внаслідок повені постраждали десятки тисяч людей.