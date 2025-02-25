Через санкції, банк Порошенка не зможе оперувати донатами українців, на яких заробляв політик - Олещук

ukenru
15 березня, 19:03 • 119063 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 177880 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144213 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136182 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115926 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107203 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102686 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139298 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133606 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:56 • 127996 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Переговори щодо миру в Україні: Курська область, ЗАЕС та окуповані території - ці питання розглядаються, заявив Віткофф

Переговори щодо миру в Україні: Курська область, ЗАЕС та окуповані території - ці питання розглядаються, заявив Віткофф

16 березня, 18:53 • 29439 перегляди
Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

16 березня, 19:42 • 20752 перегляди
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 21176 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 32063 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 18628 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 139296 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 138324 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 272607 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 301519 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 237415 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 1531 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 52209 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 110710 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 133605 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 116119 перегляди
Актуальне
Через санкції, банк Порошенка не зможе оперувати донатами українців, на яких заробляв політик - Олещук

Через санкції, банк Порошенка не зможе оперувати донатами українців, на яких заробляв політик - Олещук

Київ • УНН

 • 24237 перегляди

МІБ, пов'язаний з Порошенком, позбавлять ліцензії на торгівлю цінними паперами через махінації з донатами українців.

Народного депутата Петра Порошенка позбавляють можливості отримувати наддоходи, в тому числі з донатів українців, які жертвують у його фонди, а сам політик має всі шанси відповісти перед законом. Про це написав політичний експерт Петро Олещук, коментуючи інформацію про те, що "Міжнародний інвестиційний банк", який пов’язують з Порошенком, позбавлять ліцензії на торгівлю цінними паперами.

У "Міжнародного інвестиційного банку" (МІБ), який пов’язують з підсанкційним Петром Порошенком, вже найближчим часом заберуть ліцензії на торгівлю цінними паперами. Таким чином Порошенка позбавлять можливості заробляти мільйони в тому числі, як писали ЗМІ, на донатах українців для ЗСУ. Зараз відповідні документи проходять ухвалення в Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку

- написав експерт.

За його словами, важливою причиною, через яку банк Порошенка позбавляють ліцензії, окрім санкцій, є операції з цінними паперами за кошт приватних донаторів – громадян.

"Найбільш цинічними є махінації із коштами Фонду Порошенка для купівлі українських ОВДП. Замість того, щоб направляти на ЗСУ гроші, котрі донатили довірливі українці, олігарх, як слідує з публікацій, проганяв їх під відсоток з вигодою для себе. Згідно з відкритими даними, мільйони пожертв громадян для ЗСУ перекочовували з Фондів Порошенка в державні облігації і потім повертались з відсотками. І ці відсотки сплачувала держава. Тобто ми з вами. Рух "Чесно" повідомляв, що те ж саме робила партія Порошенка з державним фінансуванням: замість витратити їх на діяльність, як передбачено законом, "єсівці" і собі накупили облігацій під 17-18% річних", - написав Олещук.

Експерт пояснив, що тепер значитимуть санкції для банку Порошенка на практиці: "1. Не можна буде купувати цінні папери. 2. Не можна буде прокручувати донати українців, купуючи за них державні військові облігації та заробляючи десятки мільйонів собі в кишеню. 3. Не можна буде у такий спосіб грабувати державу".

На його думку, подальше розслідування кейсу з ОВДП матиме негативні наслідки для народного депутата.

Судячи з того, як розвиваються події навколо Порошенка (введення санкцій, продовження розслідування по кримінальних справах, ситуація з банком), Петро Олексійович має всі шанси відповісти перед законом за всю шкоду, яку роками наносив Україні

- написав Олещук.

Як відомо, раніше народного депутата Петра Порошенка було викрито на фінансових оборудках з державними цінними паперами (ОВДП), які олігарх купував через свій банк за донати українців. Основним інструментом заробітку виявилися благодійні фонди нардепа. За інформацією, не один, а відразу 3 благодійних фонди які пов’язані з Порошенком збирають гроші з населення. Згідно з підрахунками, вкладення у цінних паперах дозволили політику за майже два роки отримати 32% прибутку,  який не обкладатиметься податком.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Політика
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами