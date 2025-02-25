Через санкції, банк Порошенка не зможе оперувати донатами українців, на яких заробляв політик - Олещук

Народного депутата Петра Порошенка позбавляють можливості отримувати наддоходи, в тому числі з донатів українців, які жертвують у його фонди, а сам політик має всі шанси відповісти перед законом. Про це написав політичний експерт Петро Олещук, коментуючи інформацію про те, що "Міжнародний інвестиційний банк", який пов’язують з Порошенком, позбавлять ліцензії на торгівлю цінними паперами.

У "Міжнародного інвестиційного банку" (МІБ), який пов’язують з підсанкційним Петром Порошенком, вже найближчим часом заберуть ліцензії на торгівлю цінними паперами. Таким чином Порошенка позбавлять можливості заробляти мільйони в тому числі, як писали ЗМІ, на донатах українців для ЗСУ. Зараз відповідні документи проходять ухвалення в Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку - написав експерт.

За його словами, важливою причиною, через яку банк Порошенка позбавляють ліцензії, окрім санкцій, є операції з цінними паперами за кошт приватних донаторів – громадян.

"Найбільш цинічними є махінації із коштами Фонду Порошенка для купівлі українських ОВДП. Замість того, щоб направляти на ЗСУ гроші, котрі донатили довірливі українці, олігарх, як слідує з публікацій, проганяв їх під відсоток з вигодою для себе. Згідно з відкритими даними, мільйони пожертв громадян для ЗСУ перекочовували з Фондів Порошенка в державні облігації і потім повертались з відсотками. І ці відсотки сплачувала держава. Тобто ми з вами. Рух "Чесно" повідомляв, що те ж саме робила партія Порошенка з державним фінансуванням: замість витратити їх на діяльність, як передбачено законом, "єсівці" і собі накупили облігацій під 17-18% річних", - написав Олещук.

Експерт пояснив, що тепер значитимуть санкції для банку Порошенка на практиці: "1. Не можна буде купувати цінні папери. 2. Не можна буде прокручувати донати українців, купуючи за них державні військові облігації та заробляючи десятки мільйонів собі в кишеню. 3. Не можна буде у такий спосіб грабувати державу".

На його думку, подальше розслідування кейсу з ОВДП матиме негативні наслідки для народного депутата.

Судячи з того, як розвиваються події навколо Порошенка (введення санкцій, продовження розслідування по кримінальних справах, ситуація з банком), Петро Олексійович має всі шанси відповісти перед законом за всю шкоду, яку роками наносив Україні - написав Олещук.

Як відомо, раніше народного депутата Петра Порошенка було викрито на фінансових оборудках з державними цінними паперами (ОВДП), які олігарх купував через свій банк за донати українців. Основним інструментом заробітку виявилися благодійні фонди нардепа. За інформацією, не один, а відразу 3 благодійних фонди які пов’язані з Порошенком збирають гроші з населення. Згідно з підрахунками, вкладення у цінних паперах дозволили політику за майже два роки отримати 32% прибутку, який не обкладатиметься податком.