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Из-за санкций, банк Порошенко не сможет оперировать донатами украинцев, на которых зарабатывал политик - Олещук

Киев  •  УНН

 • 8065 просмотра

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МИБ, связанный с Порошенко, лишат лицензии на торговлю ценными бумагами из-за махинаций с донатами украинцев.

Народного депутата Петра Порошенко лишают возможности получать сверхдоходы, в том числе с донатов украинцев, которые жертвуют в его фонды, а сам политик имеет все шансы ответить перед законом. Об этом написал политический эксперт Петр Олещук, комментируя информацию о том, что "Международный инвестиционный банк", который связывают с Порошенко, лишат лицензии на торговлю ценными бумагами.

У "Международного инвестиционного банка" (МИБ), который связывают с подсанкционным Петром Порошенко, уже в ближайшее время заберут лицензии на торговлю ценными бумагами. Таким образом Порошенко лишат возможности зарабатывать миллионы в том числе, как писали СМИ, на донатах украинцев для ВСУ. Сейчас соответствующие документы проходят принятие в Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку

- написал эксперт.

По его словам, важной причиной, по которой банк Порошенко лишают лицензии, кроме санкций, являются операции с ценными бумагами за счет частных донаторов - граждан.

"Наиболее циничными являются махинации со средствами Фонда Порошенко для покупки украинских ОВГЗ. Вместо того, чтобы направлять на ВСУ деньги, которые донатили доверчивые украинцы, олигарх, как следует из публикаций, прогонял их под процент с выгодой для себя. Согласно открытым данным, миллионы пожертвований граждан для ВСУ перекочевывали из Фондов Порошенко в государственные облигации и затем возвращались с процентами. И эти проценты платило государство. То есть мы с вами. Движение "Честно" сообщало, что то же самое делала партия Порошенко с государственным финансированием: вместо того, чтобы потратить их на деятельность, как предусмотрено законом, "есовцы" и себе накупили облигаций под 17-18% годовых", - написал Олещук.

Эксперт объяснил, что теперь будут значить санкции для банка Порошенко на практике: "1. нельзя будет покупать ценные бумаги. 2. Нельзя будет прокручивать донаты украинцев, покупая за них государственные военные облигации и зарабатывая десятки миллионов себе в карман. 3. Нельзя будет таким образом грабить государство".

По его мнению, дальнейшее расследование кейса с ОВГЗ будет иметь негативные последствия для народного депутата.

Судя по тому, как развиваются события вокруг Порошенко (введение санкций, продолжение расследования по уголовным делам, ситуация с банком), Петр Алексеевич имеет все шансы ответить перед законом за весь вред, который годами наносил Украине

- написал Олещук.

Как известно, ранее народный депутат Петр Порошенко был уличен в финансовых сделках с государственными ценными бумагами (ОВГЗ), которые олигарх покупал через свой банк за донаты украинцев. Основным инструментом заработка оказались благотворительные фонды нардепа. По информации, не один, а сразу 3 благотворительных фонда которые связаны с Порошенко собирают деньги с населения. Согласно подсчетам, вложения в ценных бумагах позволили политику за почти два года получить 32% прибыли, которая не будет облагаться налогом.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политика
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