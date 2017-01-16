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Через ревнощі жителька Львівщини намагалася спалити будинок суперниці

Через ревнощі жителька Львівщини намагалася спалити будинок суперниці

Київ • УНН

 • 7954 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. На Львівщині через ревнощі 32-річна жінка намагалася спалити будинок суперниці. Рятувальники своєчасно загасили пожежу, постраждалих немає. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Львівської області.

До Сколівського відділення поліції 15 січня звернулася 37-річна жителька району. Заявниця повідомила, що вночі була вчинена спроба підпалу її житлового будинку.

Правоохоронці встановили, що перед пожежею між постраждалою та 32-річною жителькою іншого села району виникла сварка на ґрунті ревнощів. Під час конфлікту молодша з жінок погрожувала суперниці спалити будинок. Через кілька годин виникла пожежа.

З місця події поліцейські вилучили речові докази, призначено експертизи. Встановлюється сума заподіяних збитків.

Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

 

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