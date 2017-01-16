Из-за ревности жительница Львовской области пыталась сжечь дом соперницы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Во Львовской области из-за ревности 32-летняя женщина пыталась сжечь дом соперницы. Спасатели своевременно потушили пожар, пострадавших нет. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.
В Сколевское отделение полиции 15 января обратилась 37-летняя жительница района. Заявительница сообщила, что ночью была совершена попытка поджога ее жилого дома.
Правоохранители установили, что перед пожаром между пострадавшей и 32-летней жительницей другого села района возникла ссора на почве ревности. Во время конфликта младшая из женщин угрожала сопернице сжечь дом. Через несколько часов возник пожар.
С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства, назначены экспертизы. Устанавливается сумма причиненного ущерба.
Открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.