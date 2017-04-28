Через реконструкцію розв’язки біля станції “Героїв Дніпра” змінять маршрут два автобуси
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. З 29 квітня до 15 вересня через реконструкцію розв’язки біля станції “Героїв Дніпра” змінять маршрут автобуси №41 та №73. Про це повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.
У зв’язку з реконструкцією транспортної розв’язки на перетині вул.Героїв Дніпра та просп.Оболонського з 29 квітня до 15 вересня 2017 року вносяться зміни в роботу автобусів маршрутів №41 і №73, а саме:
• автобуси маршруту №41 курсуватимуть на вул.Героїв Дніпра до перетину з просп.Героїв Сталінграда (без заїзду на просп.Оболонський);
• автобуси маршруту №73 курсуватимуть до просп.Оболонського з розворотом перед перетином із вул.Героїв Дніпра.
Як повідомляв УНН, з 28 квітня до 7 липня та з 8 липня до 15 вересня у зв’язку з будівельними роботами на перетині просп.Оболонського та вул.Героїв Дніпра в Оболонському районі буде тимчасово обмежено та заборонено рух транспортних засобів.