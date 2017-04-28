Из-за реконструкции развязки возле станции "Героев Днепра" изменят маршрут два автобуса
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. С 29 апреля до 15 сентября из-за реконструкции развязки возле станции "Героев Днепра" изменят маршрут автобусы №41 и №73. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.
В связи с реконструкцией транспортной развязки на пересечении Героев Днепра и просп.Оболонского с 29 апреля по 15 сентября 2017 года вносятся изменения в работу автобусов маршрутов №41 и №73, а именно:
• автобусы маршрута №41 будут курсировать на Героев Днепра до пересечения с просп.Героев Сталинграда (без заезда на просп.Оболонский)
• автобусы маршрута №73 будут курсировать до просп.Оболонского с разворотом перед пересечением с ул.Героев Днепра.
Как сообщал УНН, с 28 апреля по 7 июля и с 8 июля до 15 сентября в связи со строительными работами на пересечении просп.Оболонського и Героев Днепра в Оболонском районе будет временно ограничено и запрещено движение транспортных средств.