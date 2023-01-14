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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Через ранковий удар по Харкову та області можливі відключення світла - голова ОВА

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Російські окупанти сьогодні завдали ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі та промислових об'єктах у Харкові та області. Можливі аварійні відключення електропостачання як в облцентрі, так і по області. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у суботу, 14 січня, Telegram, пише УНН.

Через ранковий удар по Харкову та області можливі відключення світла - голова ОВА

Цитата

"Сьогодні зранку ворог завдав чергових ракетних ударів по критичній енергетичній інфраструктурі та промислових об'єктах у місті Харкові та Чугуївському районі області. (...) У зв'язку з цими ударами можливі аварійні відключення по місту Харків та населених пунктах області", - повідомив Синєгубов.

Деталі

Зараз підрозділи ДСНС та енергетики працюють над ліквідацією наслідків та стабілізацією ситуації з електропостачанням, додав голова ОВА.

Доповнення

14 січня зранку ворог завдав по Харкову ракетного удару. Попередньо зафіксовано 2 "прильоти" ракет С-300 в Індустріальному районі, вказували в ОВА.

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