Через ранковий удар по Харкову та області можливі відключення світла - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Російські окупанти сьогодні завдали ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі та промислових об'єктах у Харкові та області. Можливі аварійні відключення електропостачання як в облцентрі, так і по області. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у суботу, 14 січня, Telegram, пише УНН.
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"Сьогодні зранку ворог завдав чергових ракетних ударів по критичній енергетичній інфраструктурі та промислових об'єктах у місті Харкові та Чугуївському районі області. (...) У зв'язку з цими ударами можливі аварійні відключення по місту Харків та населених пунктах області", - повідомив Синєгубов.
Деталі
Зараз підрозділи ДСНС та енергетики працюють над ліквідацією наслідків та стабілізацією ситуації з електропостачанням, додав голова ОВА.
Доповнення
14 січня зранку ворог завдав по Харкову ракетного удару. Попередньо зафіксовано 2 "прильоти" ракет С-300 в Індустріальному районі, вказували в ОВА.