Через ранковий удар по Харкову та області можливі відключення світла - голова ОВА

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"Сьогодні зранку ворог завдав чергових ракетних ударів по критичній енергетичній інфраструктурі та промислових об'єктах у місті Харкові та Чугуївському районі області. (...) У зв'язку з цими ударами можливі аварійні відключення по місту Харків та населених пунктах області", - повідомив Синєгубов.

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Зараз підрозділи ДСНС та енергетики працюють над ліквідацією наслідків та стабілізацією ситуації з електропостачанням, додав голова ОВА.

Доповнення

14 січня зранку ворог завдав по Харкову ракетного удару. Попередньо зафіксовано 2 "прильоти" ракет С-300 в Індустріальному районі, вказували в ОВА.