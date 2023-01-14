Из-за утреннего удара по Харькову и области возможны отключения света - глава ОВА

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"Сегодня утром враг нанес очередные ракетные удары по критической энергетической инфраструктуре и промышленным объектам в городе Харькове и Чугуевском районе области. (...) В связи с этими ударами возможны аварийные отключения по городу Харьков и населенным пунктам области", - сообщил Синегубов.

Детали

Сейчас подразделения ГСЧС и энергетики работают над ликвидацией последствий и стабилизацией ситуации с электроснабжением, добавил глава ОВА.

Дополнение

14 января утром враг нанес по Харькову ракетный удар. Предварительно зафиксировано 2 "прилёта" ракет С-300 в Индустриальном районе, указывали в ОВА.