Из-за утреннего удара по Харькову и области возможны отключения света - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Российские оккупанты сегодня нанесли ракетные удары по энергетической инфраструктуре и промышленным объектам в Харькове и области. Возможны аварийные отключения электроснабжения как в облцентре, так и по области. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в субботу, 14 января, в Telegram, пишет УНН.
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"Сегодня утром враг нанес очередные ракетные удары по критической энергетической инфраструктуре и промышленным объектам в городе Харькове и Чугуевском районе области. (...) В связи с этими ударами возможны аварийные отключения по городу Харьков и населенным пунктам области", - сообщил Синегубов.
Детали
Сейчас подразделения ГСЧС и энергетики работают над ликвидацией последствий и стабилизацией ситуации с электроснабжением, добавил глава ОВА.
Дополнение
14 января утром враг нанес по Харькову ракетный удар. Предварительно зафиксировано 2 "прилёта" ракет С-300 в Индустриальном районе, указывали в ОВА.