Через протоку Тайваню пролетів китайський авіаносець - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. В суботу китайський авіаносець "Шаньдун" пройшов через Тайванську протоку у супроводі двох інших кораблів, повідомило міністерство оборони Тайваню. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Авіаносець пройшов у північному напрямку через протоку, біля полудня, дотримуючись її серединної лінії, яка слугує неофіційним бар'єром між двома країнами.
Тайванські військові уважно стежили за ним за допомогою власних кораблів і літаків, і "відреагували належним чином", повідомили в Міноборони.
У міністерстві оборони Тайваню заявили, що авіаносець "Шаньдун" був введений в експлуатацію ще у 2019 році.
Доповнення
Минулого місяця авіаносець "Шаньдун" брав участь у китайських військових навчаннях навколо Тайваню, працюючи в західній частині Тихого океану.
У березні минулого року "Шаньдун" пройшов через Тайванську протоку за кілька годин до того, як мала відбутися розмова президентів Китаю і США.
Нагадаємо
Президент США Джо Байден застеріг Китай від військових дій проти Тайваню.
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