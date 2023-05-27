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Через протоку Тайваню пролетів китайський авіаносець - Міноборони

Через протоку Тайваню пролетів китайський авіаносець - Міноборони

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. В суботу китайський авіаносець "Шаньдун" пройшов через Тайванську протоку у супроводі двох інших кораблів, повідомило міністерство оборони Тайваню. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Авіаносець пройшов у північному напрямку через протоку, біля полудня, дотримуючись її серединної лінії, яка слугує неофіційним бар'єром між двома країнами.

Тайванські військові уважно стежили за ним за допомогою власних кораблів і літаків, і "відреагували належним чином", повідомили в Міноборони.

У міністерстві оборони Тайваню заявили, що авіаносець "Шаньдун" був введений в експлуатацію ще у 2019 році.

Доповнення

Минулого місяця авіаносець "Шаньдун" брав участь у китайських військових навчаннях навколо Тайваню, працюючи в західній частині Тихого океану.

У березні минулого року "Шаньдун" пройшов через Тайванську протоку за кілька годин до того, як мала відбутися розмова президентів Китаю і США.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден застеріг Китай від військових дій проти Тайваню.

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