Через пролив Тайваня пролетел китайский авианосец - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. В субботу китайский авианосец "Шаньдун" прошел через Тайваньский пролив в сопровождении двух других кораблей, сообщило министерство обороны Тайваня. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Авианосец прошел в северном направлении через пролив, около полудня, придерживаясь его срединной линии, которая служит неофициальным барьером между двумя странами.
Тайваньские военные внимательно следили за ним с помощью собственных кораблей и самолетов, и "отреагировали должным образом", сообщили в Минобороны.
В министерстве обороны Тайваня заявили, что авианосец "Шаньдун" был введен в эксплуатацию еще в 2019 году.
Дополнение
В прошлом месяце авианосец "Шаньдун" участвовал в китайских военных учениях вокруг Тайваня, работая в западной части Тихого океана.
В марте прошлого года "Шаньдун" прошёл через Тайваньский пролив за несколько часов до того, как должен был состояться разговор президентов Китая и США.
Напомним
Президент США Джо Байден предостерег Китай от военных действий против Тайваня.
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