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Через пролив Тайваня пролетел китайский авианосец - Минобороны

Через пролив Тайваня пролетел китайский авианосец - Минобороны

Киев • УНН

 • 864843 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. В субботу китайский авианосец "Шаньдун" прошел через Тайваньский пролив в сопровождении двух других кораблей, сообщило министерство обороны Тайваня. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Авианосец прошел в северном направлении через пролив, около полудня, придерживаясь его срединной линии, которая служит неофициальным барьером между двумя странами.

Тайваньские военные внимательно следили за ним с помощью собственных кораблей и самолетов, и "отреагировали должным образом", сообщили в Минобороны.

В министерстве обороны Тайваня заявили, что авианосец "Шаньдун" был введен в эксплуатацию еще в 2019 году.

Дополнение

В прошлом месяце авианосец "Шаньдун" участвовал в китайских военных учениях вокруг Тайваня, работая в западной части Тихого океана.

В марте прошлого года "Шаньдун" прошёл через Тайваньский пролив за несколько часов до того, как должен был состояться разговор президентов Китая и США.

Напомним

Президент США Джо Байден предостерег Китай от военных действий против Тайваня.

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