Через пожежу в житловому будинку США загинуло п'ять дітей, один пропав без вісті
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. П’ятеро дітей загинули і один пропав без вісті в результаті пожежі, що сталася вчора, 12 січня, в американському місті Балтімор, передає УНН з посиланням на Reuters.
Вік загиблих дітей, тіла яких рятувальники витягли з-під уламків згорілого будинку, від 9 місяців до 11 років.
Пожежники боролися з вогнем, не дивлячись на важкість полум’я і руйнування. Було використано екскаватор для видалення сміття в пошуках зниклої дитини.
Причина пожежі наразі з’ясовується.
Як повідомляв УНН, під час пожежі в п’ятиповерхівці Івано-Франківська постраждала дитина.