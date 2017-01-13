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Через пожежу в житловому будинку США загинуло п'ять дітей, один пропав без вісті

Через пожежу в житловому будинку США загинуло п'ять дітей, один пропав без вісті

Київ • УНН

 • 10032 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. П’ятеро дітей загинули і один пропав без вісті в результаті пожежі, що сталася вчора, 12 січня, в американському місті Балтімор, передає УНН з посиланням на Reuters.

Вік загиблих дітей, тіла яких рятувальники витягли з-під уламків згорілого будинку, від 9 місяців до 11 років.

Пожежники боролися з вогнем, не дивлячись на важкість полум’я і руйнування. Було використано екскаватор для видалення сміття в пошуках зниклої дитини.

Причина пожежі наразі з’ясовується.

Як повідомляв УНН, під час пожежі в п’ятиповерхівці Івано-Франківська постраждала дитина.

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