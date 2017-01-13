Из-за пожара в жилом доме США погибли пять детей, один пропал без вести
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Пятеро детей погибли и один пропал без вести в результате пожара, произошедшего вчера, 12 января, в американском городе Балтимор, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Возраст погибших детей, тела которых спасатели извлекли из-под обломков сгоревшего дома, от 9 месяцев до 11 лет.
Пожарные боролись с огнем, несмотря на тяжесть пламени и разрушения. Было использовано экскаватор для удаления мусора в поисках пропавшего ребенка.
Причина пожара выясняется.
Как сообщал УНН, во время пожара в пятиэтажке Ивано-Франковска пострадал ребенок.