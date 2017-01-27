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Через пожежу в торговельному центрі Тернополя евакуювали 150 людей

Через пожежу в торговельному центрі Тернополя евакуювали 150 людей

Київ • УНН

 • 7832 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. У Тернополі через пожежу в приміщенні торговельного центру правоохоронці евакуювали 150 людей. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС України.

Об 11: 40 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в приміщенні торговельного центру на вулиці Живова, 15 А.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що пожежа виникла в підсобному приміщенні на 1-му поверсі, під сходовою кліткою. Площа загорання становить 5 кв.м.

Пожежу було ліквідовано о 12:15.

“Під час гасіння пожежі виведено на свіже повітря 150 відвідувачів та працівників торговельного центру, а також не допущено перекидання пожежі на сусідні приміщення магазинів”, — повідомили рятувальники.

Ймовірна причина виникнення пожежі — необережність під час куріння невстановленої особи.

За фактом пожежі проводиться перевірка.

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