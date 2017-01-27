Через пожежу в торговельному центрі Тернополя евакуювали 150 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. У Тернополі через пожежу в приміщенні торговельного центру правоохоронці евакуювали 150 людей. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС України.
Об 11: 40 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в приміщенні торговельного центру на вулиці Живова, 15 А.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що пожежа виникла в підсобному приміщенні на 1-му поверсі, під сходовою кліткою. Площа загорання становить 5 кв.м.
Пожежу було ліквідовано о 12:15.
“Під час гасіння пожежі виведено на свіже повітря 150 відвідувачів та працівників торговельного центру, а також не допущено перекидання пожежі на сусідні приміщення магазинів”, — повідомили рятувальники.
Ймовірна причина виникнення пожежі — необережність під час куріння невстановленої особи.
За фактом пожежі проводиться перевірка.