Из-за пожара в торговом центре Тернополя эвакуировали 150 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. В Тернополе из-за пожара в помещении торгового центра правоохранители эвакуировали 150 человек. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС Украины.
В 11:40 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в помещении торгового центра на улице Живова, 15 А.
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что пожар возник в подсобном помещении на 1-м этаже, под лестничной клеткой. Площадь возгорания составляет 5 кв.м.
Пожар был ликвидирован в 12:15.
"Во время тушения пожара выведены на свежий воздух 150 посетителей и работников торгового центра, а также не допущено распространение пожара на соседние помещения магазинов", - сообщили спасатели.
Предполагаемая причина пожара - неосторожность во время курении неустановленного лица.
По факту пожара проводится проверка.