Из-за пожара в торговом центре Тернополя эвакуировали 150 человек

В 11:40 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в помещении торгового центра на улице Живова, 15 А.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что пожар возник в подсобном помещении на 1-м этаже, под лестничной клеткой. Площадь возгорания составляет 5 кв.м.

Пожар был ликвидирован в 12:15.

"Во время тушения пожара выведены на свежий воздух 150 посетителей и работников торгового центра, а также не допущено распространение пожара на соседние помещения магазинов", - сообщили спасатели.

Предполагаемая причина пожара - неосторожность во время курении неустановленного лица.

По факту пожара проводится проверка.