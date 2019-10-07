Через пожежу в шахті на Донеччині було евакуйовано близько 340 гірників
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Внаслідок пожежі на шахті у Донецькій області було виведено на поверхню близько 340 гірників. Про це журналісту УНН повідомив пресофіцер ГУНП в Донецькій області Катерина Бахмут.
"Наразі з’ясовують причину займання, збитки. Головне, що ніхто не постраждав, всі робочі були евакуйовані, а це близько 340 осіб", - сказала Бахмут.
За її словами, питання стосовно відкриття кримінального провадження буде вирішуватися після з’ясування причини пожежі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок пожежі на шахті у Донецькій області було виведено на поверхню понад 200 гірників.
Як повідомляв УНН, наразі спеціалісти з’ясовують причину пожежі у Торецьку на ВП "Шахта "Центральна" ДП “Торецьквугілля”.