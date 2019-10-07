Из-за пожара в шахте в Донецкой области были эвакуированы около 340 горняков
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. В результате пожара на шахте в Донецкой области были выведены на поверхность около 340 горняков. Об этом журналисту УНН сообщил пресс-офицер ГУНП в Донецкой области Екатерина Бахмут.
"Сейчас выясняют причину возгорания, убытки. Главное, что никто не пострадал, все рабочие были эвакуированы, а это около 340 человек", - сказала Бахмут.
По ее словам, вопрос по открытию уголовного производства будет решаться после выяснения причины пожара.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате пожара на шахте в Донецкой области были выведены на поверхность более 200 горняков.
Как сообщал УНН, пока специалисты выясняют причину пожара в Торецком на ОП "Шахта "Центральная" ГП "Торецкуголь".