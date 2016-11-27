Через пожежу в розважальному центрі Львова постраждало 38 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Внаслідок пожежі до лікувальних закладів звернулося 22 людини. До медичних закладів Львова госпіталізовано 14 осіб, з них 2 людини перебувають у реанімації у важкому стані. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Львівській області, передає УНН.
Так, о 01:51 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в розважальному центрі у м. Львові.
Зазначається, що рятувальники, прибувши на місце події, виявили загорання на площі 50 кв.м. та почали проведення негайної евакуації відвідувачів розважального центру.
“Загалом вогнеборці евакуювали 250 осіб. Ще 8 людей не могли самотужки покинути приміщення клубу. Фахівці ДСНС винесли їх із небезпечного середовища на свіже повітря та передали медикам,” — йдеться в повідомленні.
Станом на 02:54 пожежу було локалізовано і о 03:51 повністю ліквідовано в складі 10 ланок газодимозахисної служби.
У ДСНС України у Львівській області стверджують, що складність гасіння пожежі полягала у щільній задимленості приміщення, яке виникло внаслідок загорання.
Відтак, вогнеборцям довелося проводити рятувальну операцію та ліквідовувати займання в апаратах захисту органів дихання.
Окрім цього, серед відпочиваючих розпочалася сильна паніка, що значно ускладнило процес евакуації.
Як повідомляв УНН, серед ночі сталася пожежа в нічному закладі Львова.
Наразі причини події встановлюються, проте, серед варіантів не виключають і невдале піротехнічне шоу чи проблеми з проводкою.