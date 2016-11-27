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Из-за пожара в развлекательном центре Львова пострадали 38 человек

Киев • УНН

 • 12142 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В результате пожара в лечебные учреждения обратилось 22 человека. В медицинские учреждения Львова госпитализированы 14 человек, из них 2 человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области, передает УНН.

Из-за пожара в развлекательном центре Львова пострадали 38 человек

Так, в 01:51 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в развлекательном центре в г. Львове.

Отмечается, что спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили возгорание на площади 50 кв.м. и начали проведение немедленной эвакуации посетителей развлекательного центра.

"В целом пожарные эвакуировали 250 человек. Еще 8 человек не могли самостоятельно покинуть помещение клуба. Специалисты ГСЧС вынесли их из опасной среды на свежий воздух и передали медикам ", - говорится в сообщении.

По состоянию на 2:54 пожар был локализован и в 3:51 полностью ликвидирован в составе 10 звеньев газодымозащитной службы.

В ГСЧС Украины во Львовской области утверждают, что сложность тушения пожара заключалась в плотной задымленности помещения, которое возникло вследствие возгорания.

Поэтому пожарным пришлось проводить спасательную операцию и ликвидировать возгорание в аппаратах защиты органов дыхания.

Кроме этого, среди отдыхающих началась сильная паника, что значительно усложнило процесс эвакуации.

Как сообщал УНН, ночью произошел пожар в ночном заведении Львова.

В настоящее время причины происшествия устанавливаются, однако, среди вариантов не исключают и неудачное пиротехническое шоу или проблемы с проводкой.

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