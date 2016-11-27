Из-за пожара в развлекательном центре Львова пострадали 38 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В результате пожара в лечебные учреждения обратилось 22 человека. В медицинские учреждения Львова госпитализированы 14 человек, из них 2 человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области, передает УНН.
Так, в 01:51 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в развлекательном центре в г. Львове.
Отмечается, что спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили возгорание на площади 50 кв.м. и начали проведение немедленной эвакуации посетителей развлекательного центра.
"В целом пожарные эвакуировали 250 человек. Еще 8 человек не могли самостоятельно покинуть помещение клуба. Специалисты ГСЧС вынесли их из опасной среды на свежий воздух и передали медикам ", - говорится в сообщении.
По состоянию на 2:54 пожар был локализован и в 3:51 полностью ликвидирован в составе 10 звеньев газодымозащитной службы.
В ГСЧС Украины во Львовской области утверждают, что сложность тушения пожара заключалась в плотной задымленности помещения, которое возникло вследствие возгорания.
Поэтому пожарным пришлось проводить спасательную операцию и ликвидировать возгорание в аппаратах защиты органов дыхания.
Кроме этого, среди отдыхающих началась сильная паника, что значительно усложнило процесс эвакуации.
Как сообщал УНН, ночью произошел пожар в ночном заведении Львова.
В настоящее время причины происшествия устанавливаются, однако, среди вариантов не исключают и неудачное пиротехническое шоу или проблемы с проводкой.