Через пожежу у нічному закладі Львова двоє осіб перебуває у вкрай важкому стані
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 27 листопада. УНН. Внаслідок пожежі, що сталася у нічному клубі Space у Львові, наразі перебуває в лікарні 14 осіб, з них двоє у вкрай важкому стані. Про це кореспонденту УНН повідомив речник ГУ ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев.
"Виклик поступив о 1:50, на місце пожежі виїхало 14 машин. Під час пожежі рятувальники евакуювали 250 осіб, людей виносили з приміщення. Наразі 14 людей перебувають в лікарнях, стан двох з них вкрай важкий", - повідомив В.Туровцев.
Через сильну задимленість приміщення, паніку та вживання постраждалими спиртних напоїв евакуація ускладнювалася. Так, 22 людини звернулися до медиків для надання допомоги.
Причину пожежі наразі встановлюють. Експерти не виключають, що причиною займання могло стати використання піротехніки в приміщенні.
Нагадаємо, вночі 27 листопада у львівському клубі Sрace сталася пожежа.