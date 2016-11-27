Из-за пожара в ночном заведении Львова два человека находятся в крайне тяжелом состоянии
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 27 ноября. УНН. В результате пожара, произошедшего в ночном клубе Space во Львове, сейчас находится в больнице 14 человек, из них двое в крайне тяжелом состоянии. Об этом корреспонденту УНН сообщил пресс-секретарь ГУ ГСЧС во Львовской области Виталий Туровцев.
"Вызов поступил в 1:50, на место пожара выехало 14 машин. Во время пожара спасатели эвакуировали 250 человек, людей выносили из помещения. Сейчас 14 человек находятся в больницах, состояние двоих из них крайне тяжелое", - сообщил В.Туровцев.
Из-за сильной задымленности помещения, панику и употребление пострадавшими спиртных напитков эвакуация осложнялась. Так, 22 человека обратились к медикам для оказания помощи.
Причину пожара сейчас устанавливают. Эксперты не исключают, что причиной возгорания могло стать использование пиротехники в помещении.
Напомним, ночью 27 ноября во львовском клубе Sрace произошел пожар.