Из-за пожара в ночном заведении Львова два человека находятся в крайне тяжелом состоянии

"Вызов поступил в 1:50, на место пожара выехало 14 машин. Во время пожара спасатели эвакуировали 250 человек, людей выносили из помещения. Сейчас 14 человек находятся в больницах, состояние двоих из них крайне тяжелое", - сообщил В.Туровцев.

Из-за сильной задымленности помещения, панику и употребление пострадавшими спиртных напитков эвакуация осложнялась. Так, 22 человека обратились к медикам для оказания помощи.

Причину пожара сейчас устанавливают. Эксперты не исключают, что причиной возгорания могло стать использование пиротехники в помещении.

Напомним, ночью 27 ноября во львовском клубе Sрace произошел пожар.