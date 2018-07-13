Через пожежу на Прикарпатті загинули двоє маленьких дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Внаслідок пожежі в смт.Войнилів Івано-Франківської області загинули двоє малолітніх хлопчиків. Про це повідомили у секторі комунікації поліції в області, передає УНН.
"Трагедія сталася вчора, 12 липня, близько 19:00, в селищі Войнилів Калуського району. До поліції повідомив батько дітей, вказавши, що за місцем проживання в будинку виявив двох своїх дітей - хлопчиків чотири- та дворічного віку без ознак життя", - йдеться в повідомленні.
Як встановили поліцейські, близько 19:00 12 липня чоловік, житель смт. Войнилів, Калуського району, прийшов додому і виявив в одній із кімнат житлового будинку своїх дітей 2014 та 2017 років народження без ознак життя.
"При огляді судмедекспертом тіл слідів насильницької смерті не виявлено. Ймовірна причина смерті - отруєння чадним газом внаслідок дитячих пустощів із вогнем", - розповіли у ГУНП.
За словами батька, о 18:00 він зачинив дітей вдома і пішов у сільський магазин. Коли повернувся через годину, виявив в кімнаті обгорілими підлогу, міжкімнатні двері, задимленість кімнат та тіла дітей.
За цим фактом внесли відомості до ЄРДР за п.1 ч. 2 ст. 115 КК України. По кримінальному провадженню призначили судово-медичну експертизу.
Нагадаємо, під час пожежі у житловому будинку в Хмельницькому загинула дворічна дитина.