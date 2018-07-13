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Из-за пожара на Прикарпатье погибли двое маленьких детей

Из-за пожара на Прикарпатье погибли двое маленьких детей

Киев  •  УНН

 • 12494 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. В результате пожара в смт.Войнилов Ивано-Франковской области погибли двое малолетних мальчиков. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции в области, передает УНН.

"Трагедия произошла вчера, 12 июля, около 19:00, в поселке Войнилов Кольского района. В полицию сообщил отец детей, указав, что по месту жительства в доме обнаружил двух своих детей - мальчиков четырех- и двухлетнего возраста без признаков жизни", - говорится в сообщении.

Как установили полицейские, около 19:00 12 июля мужчина, житель пгт. Войнилов, Кольского района, пришел домой и обнаружил в одной из комнат жилого дома своих детей 2014 и 2017 годов рождения без признаков жизни.

"При осмотре судмедэкспертом тел следов насильственной смерти не обнаружено. Вероятная причина смерти - отравление угарным газом в результате детских шалостей с огнем", - рассказали в ГУНП.

По словам отца, в 18:00 он закрыл детей дома и пошел в сельский магазин. Когда вернулся через час, обнаружил в комнате обгоревшими пол, межкомнатные двери, задымленность комнат и тела детей.

По данному факту внесли сведения в ЕРДР по п.1 ч. 2 ст. 115 УК Украины. По уголовному производству назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, во время пожара в жилом доме в Хмельницком погиб двухлетний ребенок.

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