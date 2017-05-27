Через повінь на Шрі-Ланці загинули 100 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. В результаті повеней і зсувів на Шрі-Ланці загинули 100 осіб, ще 99 вважаються зниклими без вести. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
За даними Центру по ліквідації наслідків лих, близько 2,9 тис. осіб були змушені покинути свої будинки через природної катастрофи, викликаної проливними дощами.
У пошукових і рятувальних операціях беруть участь служби безпеки, місцеві жителі, а також військові. За словами жителів, безліч людей залишилися заблокованими в своїх селах в результаті стихійного лиха.
Нагадаємо, влада Республіки Домінікана евакуювала більше 14 тисяч осіб через повені, що пов’язані з сильними дощами.