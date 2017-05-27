Из-за наводнения на Шри-Ланке погибли 100 человек

По данным Центра по ликвидации последствий бедствий, около 2,9 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома из-за природной катастрофы, вызванного проливными дождями.

В поисковых и спасательных операциях участвуют службы безопасности, местные жители, а также военные. По словам жителей, множество людей остались заблокированными в своих селах в результате стихийного бедствия.

Напомним, власти Республики Доминикана эвакуировали более 14 000 человек из-за наводнений, связанных с сильными дождями.