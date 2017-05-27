Из-за наводнения на Шри-Ланке погибли 100 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. В результате наводнений и оползней на Шри-Ланке погибли 100 человек, еще 99 считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
По данным Центра по ликвидации последствий бедствий, около 2,9 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома из-за природной катастрофы, вызванного проливными дождями.
В поисковых и спасательных операциях участвуют службы безопасности, местные жители, а также военные. По словам жителей, множество людей остались заблокированными в своих селах в результате стихийного бедствия.
Напомним, власти Республики Доминикана эвакуировали более 14 000 человек из-за наводнений, связанных с сильными дождями.