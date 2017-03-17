Через повені у Перу загинули 62 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. В Перу через повінь загинули 62 людини та було зруйновано 12 тис. будинків на території антського народу. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання IBT.
Проливні дощі пройшли у столиці Перу – Лімі, де таке явище трапляється досить рідко. По всій країні призупинена робота шкіл.
Для порятунку постраждалих було задіяно поліцію та вертольоти. Також з тюрми, яка знаходиться поблизу повноводної річки, тимчасово перевезли деяких найнебезпечніших злочинців країни в інше приміщення.
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Згідно з докладом державного водного агентства Перу близько пів мільйона чоловік проживають в заплавах річок країни.
Як повідомляв УНН, у Каліфорнії тисячі людей евакуювали через повені.