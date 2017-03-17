Из-за наводнения в Перу погибли 62 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В Перу из-за наводнения погибли 62 человека и были разрушены 12 тыс. домов на территории антского народа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание IBT.
Проливные дожди прошли в столице Перу - Лиме, где такое явление случается довольно редко. По всей стране приостановлена работа школ.
Для спасения пострадавших была задействована полиция и вертолеты. Также из тюрьмы, которая находится вблизи полноводной реки, временно перевезли некоторых опасных преступников.
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Согласно докладу государственного водного агентства Перу около половины миллиона человек проживают в поймах рек страны.
Как сообщал УНН, в Калифорнии тысячи людей эвакуированы из-за наводнения.