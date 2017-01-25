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Через повені на півдні Малайзії евакуювали близько 10 тис. людей

Через повені на півдні Малайзії евакуювали близько 10 тис. людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. Близько 10 тисяч людей евакуювали у султанаті Джохор на півдні Малайзії через повені, передає УНН з посиланням на Malay Mail Online.

"Кількість жертв повені в Джохорі наразі сягнула 9,487 осіб. Наразі їх розмістили в 77 тимчасових центрах для евакуйованих", - йдеться у повідомленні.

За даними державного комітету з охорони здоров'я і навколишнього середовища, найбільше людей постраждали у районі Сегамат - 7,113 осіб.

"Другий найбільш постраждалий район - Кота Тінггі з 986 і Тангкак з 830 переміщеними особами", - сказано у заяві комітету.

Також постраждали ще декілька районів.

Згідно з даними малайзійського метеорологічного відомства, вітри зі швидкістю 40-50 кілометрів на годину і хвилі висотою у 3,5 метрів, як очікується, будуть спостерігатися у прибережних районах Келантан, Теренггану, Паханг, Східний Джохор і Сабах до суботи.

Нагадаємо, у Малайзії через повені закрили 27 шкіл.

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