Через повені на півдні Малайзії евакуювали близько 10 тис. людей
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Близько 10 тисяч людей евакуювали у султанаті Джохор на півдні Малайзії через повені, передає УНН з посиланням на Malay Mail Online.
"Кількість жертв повені в Джохорі наразі сягнула 9,487 осіб. Наразі їх розмістили в 77 тимчасових центрах для евакуйованих", - йдеться у повідомленні.
За даними державного комітету з охорони здоров'я і навколишнього середовища, найбільше людей постраждали у районі Сегамат - 7,113 осіб.
"Другий найбільш постраждалий район - Кота Тінггі з 986 і Тангкак з 830 переміщеними особами", - сказано у заяві комітету.
Також постраждали ще декілька районів.
Згідно з даними малайзійського метеорологічного відомства, вітри зі швидкістю 40-50 кілометрів на годину і хвилі висотою у 3,5 метрів, як очікується, будуть спостерігатися у прибережних районах Келантан, Теренггану, Паханг, Східний Джохор і Сабах до суботи.
Нагадаємо, у Малайзії через повені закрили 27 шкіл.