Из-за наводнений на юге Малайзии эвакуировали около 10 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Около 10 000 человек эвакуировали в султанате Джохор на юге Малайзии из-за наводнений, передает УНН со ссылкой на Malay Mail Online.
"Количество жертв наводнения в Джохоре достигло 9,487 человек. Сейчас их разместили в 77 временных центрах для эвакуированных", - говорится в сообщении.
По данным государственного комитета по охране здоровья и окружающей среды, больше всего людей пострадали в районе Сегамат - 7,113 человек.
"Второй наиболее пострадавший район - Кота Тингги с 986 и Тангкак с 830 перемещенными лицами", - говорится в заявлении комитета.
Также пострадали еще несколько районов.
Согласно данным малазийского метеорологического ведомства, ветры со скоростью 40-50 километров в час и волны высотой в 3,5 метров, как ожидается, будут наблюдаться в прибрежных районах Келантан, Теренггану, Паханг, Восточный Джохор и Сабах в субботу.