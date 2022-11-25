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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Через постійні обстріли з лікарень Херсона евакуйовують пацієнтів – голова ОВА

Через постійні обстріли з лікарень Херсона евакуйовують пацієнтів – голова ОВА

Київ • УНН

 • 649796 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Через постійні російські обстріли з лікарень Херсона проводять евакуацію пацієнтів. Про це в Telegram повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, передає УНН.

Цитата

"Дітей, що проходили лікування у Херсонській обласній клінічній лікарні, перевезли до Миколаєва. Там вони й надалі отримуватимуть всю необхідну медичну допомогу", – написав Янушевич.

За його словами, пацієнтів Херсонського обласного закладу з надання психіатричної допомоги також евакуйовано з міста.

"100 людей лікуватимуться у Одесі, допоки в Херсоні повторюватимуться ворожі удари", – зазначив голова ОВА.

Він нагадав, що всі мешканці Херсонщини, які хочуть евакуюватися до більш безпечних областей України, можуть звертатися у Херсонську ОВА. Деталі за посиланням

Нагадаємо

24 листопада російські окупанти вбили 10 жителів Херсонщини, ще 54 людей було поранено.

Українські Національні Новини

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