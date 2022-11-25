Через постійні обстріли з лікарень Херсона евакуйовують пацієнтів – голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Через постійні російські обстріли з лікарень Херсона проводять евакуацію пацієнтів. Про це в Telegram повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, передає УНН.
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"Дітей, що проходили лікування у Херсонській обласній клінічній лікарні, перевезли до Миколаєва. Там вони й надалі отримуватимуть всю необхідну медичну допомогу", – написав Янушевич.
За його словами, пацієнтів Херсонського обласного закладу з надання психіатричної допомоги також евакуйовано з міста.
"100 людей лікуватимуться у Одесі, допоки в Херсоні повторюватимуться ворожі удари", – зазначив голова ОВА.
Він нагадав, що всі мешканці Херсонщини, які хочуть евакуюватися до більш безпечних областей України, можуть звертатися у Херсонську ОВА. Деталі за посиланням.
Нагадаємо
24 листопада російські окупанти вбили 10 жителів Херсонщини, ще 54 людей було поранено.