Из-за постоянных обстрелов из больниц Херсона эвакуируют пациентов – глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Из-за постоянных российских обстрелов из больниц Херсона проводят эвакуацию пациентов. Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, передает УНН.
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"Детей, которые проходили лечение в Херсонской областной клинической больнице, перевезли в Николаев. Там они и дальше будут получать всю необходимую медицинскую помощь", – написал Янушевич.
По его словам, пациенты Херсонского областного учреждения по оказанию психиатрической помощи также эвакуированы из города.
"100 человек будут лечиться в Одессе, пока в Херсоне будут повторяться вражеские удары", – отметил глава ОВА.
Он напомнил, что все жители Херсона, которые хотят эвакуироваться в более безопасные области Украины, могут обращаться в Херсонскую ОВА. Детали по ссылке.
Напомним
24 ноября российские оккупанты убили 10 жителей Херсонской области, еще 54 человека были ранены.