Из-за постоянных обстрелов из больниц Херсона эвакуируют пациентов – глава ОВА

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"Детей, которые проходили лечение в Херсонской областной клинической больнице, перевезли в Николаев. Там они и дальше будут получать всю необходимую медицинскую помощь", – написал Янушевич.

По его словам, пациенты Херсонского областного учреждения по оказанию психиатрической помощи также эвакуированы из города.

"100 человек будут лечиться в Одессе, пока в Херсоне будут повторяться вражеские удары", – отметил глава ОВА.

Он напомнил, что все жители Херсона, которые хотят эвакуироваться в более безопасные области Украины, могут обращаться в Херсонскую ОВА. Детали по ссылке.

Напомним

24 ноября российские оккупанты убили 10 жителей Херсонской области, еще 54 человека были ранены.