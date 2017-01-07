Через поломку тролейбусної лінії у Черкасах тролейбуси застрягли в центрі міста
Київ • УНН
ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 6 січня. УНН. Сьогодні у центрі міста по бульвару Шевченка із 9:00 до 10:00 був частково обмежений рух тролейбусів. Про це повідомив у Facebook представник громадської ради при КП “Черкасиелектротранс” Валерій Мироненко, пише УНН-Центр.
Обмежено рух тролейбусів було через схід струмоприймача, який в свою чергу призвів до поломки автоматичної стрілки, через що тролейбуси зупинилися і в центрі міста утворилася величезна колона з тролейбусів.
Зазначимо, що наразі рух тролейбусів відновлено.
Як повідомляв УНН, у центрі Рівного стався транспортний колапс — обірвалися тролейбусні лінії.