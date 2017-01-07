Из-за поломки троллейбусной линии в Черкассах троллейбусы застряли в центре города

Ограничено движение троллейбусов было из-за схода токоприемника, который в свою очередь привел к поломке автоматической стрелки, из-за чего троллейбусы остановились и в центре города образовалась огромная колонна из троллейбусов.

Отметим, что в настоящее время движение троллейбусов восстановлено.

Как сообщал УНН, в центре Ровно произошел транспортный коллапс - оборвались троллейбусные линии.