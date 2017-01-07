Из-за поломки троллейбусной линии в Черкассах троллейбусы застряли в центре города
Киев • УНН
Черкассы-Киев. 6 января. УНН. Сегодня в центре города по бульвару Шевченко с 9.00 до 10.00 было частично ограничено движение троллейбусов. Об этом сообщил в Facebook представитель общественного совета при КП "Черкассыэлектротранс" Валерий Мироненко, пишет УНН-Центр.
Ограничено движение троллейбусов было из-за схода токоприемника, который в свою очередь привел к поломке автоматической стрелки, из-за чего троллейбусы остановились и в центре города образовалась огромная колонна из троллейбусов.
Отметим, что в настоящее время движение троллейбусов восстановлено.
Как сообщал УНН, в центре Ровно произошел транспортный коллапс - оборвались троллейбусные линии.