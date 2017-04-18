Через похолодання у Львові відновили опалювальний сезон
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 18 квітня. УНН. Через низьку температуру у Львові відновили подачу тепла. Про це повідомили у прес-службі львівської міської ради, передає УНН.
Станом на 18 квітня подачу опалення відновили до усіх споживачів ЛМКП “Львівтеплоенерго”: опалення отримують 1 624 споживача, а гарячу воду — 1 115 споживачів.
“Щоб припинити подачу опалення потрібно, щоб середньодобова температура протягом трьох діб була вищою за 8 градусів тепла. На даний момент такої температури не спостерігається”, — розповіли в управлінні інженерного господарства Львівської міськради.
За прогнозами синоптиків, у Львові потепліє з 25 квітня.
Нагадаємо, в школах Миколаєва та Нікополя через похолодання призупинять навчання.