Из-за похолодания в Львове возобновили отопительный сезон
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 18 апреля. УНН. Из-за низкой температуры во Львове восстановили подачу тепла. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, передает УНН.
По состоянию на 18 апреля подачу отопления восстановили для всех потребителей ЛГКП “Львовтеплоэнерго”: отопление получают 1624 потребителя, а горячую воду — 1115 потребителей.
“Чтобы прекратить подачу отопления нужно, чтобы среднесуточная температура в течение трех суток была выше 8 градусов тепла. На данный момент такой температуры не наблюдается”, — рассказали в управлении инженерного хозяйства Львовского горсовета.
По прогнозам синоптиков, во Львове потеплеет с 25 апреля.
Напомним, в школах Николаева и Никополя из-за похолодания приостановят обучение.