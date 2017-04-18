Из-за похолодания в Львове возобновили отопительный сезон

По состоянию на 18 апреля подачу отопления восстановили для всех потребителей ЛГКП “Львовтеплоэнерго”: отопление получают 1624 потребителя, а горячую воду — 1115 потребителей.

“Чтобы прекратить подачу отопления нужно, чтобы среднесуточная температура в течение трех суток была выше 8 градусов тепла. На данный момент такой температуры не наблюдается”, — рассказали в управлении инженерного хозяйства Львовского горсовета.

По прогнозам синоптиков, во Львове потеплеет с 25 апреля.

Напомним, в школах Николаева и Никополя из-за похолодания приостановят обучение.