Через похолодання призупинено навчання в освітніх закладах Херсонщини
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 19 квітня. УНН. Більшість освітніх закладів Херсонщини через погодні умови закрили на вимушені канікули. Про це УНН повідомили у прес-службі Херсонської ОДА.
Через стрімке погіршення погодних умов комісіями з техніки безпеки та надзвичайних ситуацій при відділах освіти було прийнято рішення про призупинення навчання в шкільних та позашкільних навчальних закладах Херсонщини з 19 по 21 квітня.
Пов’язано це з тим, що температура в класах опустилася нижче за визначені санітарними нормами 15-19 градусів за Цельсієм, оскільки опалювальний сезон закінчився.
За інформацією управління освіти і науки облдержадміністрації, навчання призупинено у 10 районах, обласному центрі, Каховці та 4-х ОТГ.
Проте ті навчальні заклади, що мають власне автономне опалення, можуть продовжувати навчання при забезпечені необхідного температурного режиму. Так продовжують працювати заклади у 9 районах, Новій Каховці та Голій Пристані та інших 6 ОТГ області.
Нагадаємо, в школах Херсона також призупинили навчання.