Из-за похолодания приостановлены занятия в школах Херсонской области

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 17451 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 77641 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 139553 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110688 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112633 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109978 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102321 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106404 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103081 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149641 просмотра

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Из-за похолодания приостановлены занятия в школах Херсонской области

Из-за похолодания приостановлены занятия в школах Херсонской области

Киев  •  УНН

 • 8233 просмотра

ХЕРСОН-КИЕВ. 19 апреля. УНН. Большинство образовательных учреждений Херсонской области из-за погодных условий закрыли на вынужденные каникулы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Херсонской ОГА.

Из-за стремительного ухудшения погодных условий комиссиями по технике безопасности и чрезвычайных ситуаций при отделах образования было принято решение о приостановке обучения в школьных и внешкольных учебных заведениях Херсонской области с 19 по 21 апреля.

Связано это с тем, что температура в классах опустилась ниже определенных санитарными нормами 15-19 градусов по Цельсию, поскольку отопительный сезон закончился.

По информации управления образования и науки облгосадминистрации, обучение приостановлено в 10 районах, областном центре, Каховке и 4-х ОТО.

Однако те учебные заведения, которые имеют собственное автономное отопление, могут продолжать учебу при обеспечении необходимого температурного режима. Так продолжают работать учреждения в 9 районах, Новой Каховке и Голой Пристани и других 6 ОТО области.

Напомним, в школах Херсона также приостановили обучение.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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