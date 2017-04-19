Из-за похолодания приостановлены занятия в школах Херсонской области

Из-за стремительного ухудшения погодных условий комиссиями по технике безопасности и чрезвычайных ситуаций при отделах образования было принято решение о приостановке обучения в школьных и внешкольных учебных заведениях Херсонской области с 19 по 21 апреля.

Связано это с тем, что температура в классах опустилась ниже определенных санитарными нормами 15-19 градусов по Цельсию, поскольку отопительный сезон закончился.

По информации управления образования и науки облгосадминистрации, обучение приостановлено в 10 районах, областном центре, Каховке и 4-х ОТО.

Однако те учебные заведения, которые имеют собственное автономное отопление, могут продолжать учебу при обеспечении необходимого температурного режима. Так продолжают работать учреждения в 9 районах, Новой Каховке и Голой Пристани и других 6 ОТО области.

Напомним, в школах Херсона также приостановили обучение.