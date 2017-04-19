Через погіршення погоди у Запоріжжі закриють школи
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 19 квітня. УНН. З 20 по 24 квітня вирішено призупинити навчальний процес у школах Запоріжжя. Таке розпорядження підписав міський голова Володимир Буряк після ранкової наради, повідомила кореспонденту УНН прес-секретар міського голови Ольга Мішок.
Призупинення навчального процесу пов'язано не з карантином, а саме з несприятливими погодними умовами.
Однак, як повідомила речниця міського голови, у школах будуть чергувати вчителі на випадок, якщо деяким дітям не буде з ким залишитись вдома.
Також, мер дав розпорядження міським тепломережам відновити теплопостачання у пологових будинках та лікарнях.
Як повідомляв УНН, 19 квітня у Запоріжжі випав сніг. Снігопад супроводжувався сильними поривами вітру та зниженням температури.
Рішення про призупинення навчання через погіршення погодних умов вже прийняли в школах Миколаєва та Нікополя. Окрім цього, ОДА рекомендувала призупинити навчання на Кіровоградщині.