Из-за ухудшения погоды в Запорожье закроют школы

Приостановление учебного процесса связано не с карантином, а именно с неблагоприятными погодными условиями.

Однако, как сообщила пресс-секретарь городского головы, в школах будут дежурить учителя на случай, если некоторым детям не с кем остаться дома.

Также, мэр дал распоряжение городским теплосетям восстановить теплоснабжение в родильных домах и больницах.

Как сообщал УНН, 19 апреля в Запорожье выпал снег. Снегопад сопровождался сильными порывами ветра и понижением температуры.

Решение о приостановлении обучения из-за ухудшения погодных условий уже приняли в школах Николаева и Никополя. Кроме этого, ОГА рекомендовала приостановить обучение в Кировоградской области.