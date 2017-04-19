Из-за ухудшения погоды в Запорожье закроют школы
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 19 апреля. УНН. С 20 по 24 апреля решено приостановить учебный процесс в школах Запорожья. Такое распоряжение подписал мэр Владимир Буряк после утреннего совещания, сообщила корреспонденту УНН пресс-секретарь городского головы Ольга Мешок.
Приостановление учебного процесса связано не с карантином, а именно с неблагоприятными погодными условиями.
Однако, как сообщила пресс-секретарь городского головы, в школах будут дежурить учителя на случай, если некоторым детям не с кем остаться дома.
Также, мэр дал распоряжение городским теплосетям восстановить теплоснабжение в родильных домах и больницах.
Как сообщал УНН, 19 апреля в Запорожье выпал снег. Снегопад сопровождался сильными порывами ветра и понижением температуры.
Решение о приостановлении обучения из-за ухудшения погодных условий уже приняли в школах Николаева и Никополя. Кроме этого, ОГА рекомендовала приостановить обучение в Кировоградской области.