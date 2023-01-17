Через підрив гранати солдатом рф в частині в бєлгородській області вже 7 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. У бєлгородській області рф кількість загиблих під час вибуху гранати зросла до 7 російських військових. Про це повідомляє Telegram-канал "112", передає УНН.
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«Кількість загиблих під час вибуху гранати в бєлгородській області зросло до 7 осіб», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що інцидент стався 14 січня на хуторі тоненьке у корочанському районі. Внаслідок вибуху гранати сталася пожежа, її площа становила 450 квадратних метрів. Окрім того, здетонували боєприпаси, які знаходились поряд.
Доповнення
У бєлгородській області стався вибух у будівлі сільського будинку культури, де розташовувалися російські військові.
Раніше повідомлялося, що 3 військовослужбовці загинули, 16 людей постраждали, ще 8 зникли безвісти.