Из-за подрыва гранаты солдатом рф в части в белгородской области уже 7 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В белгородской области рф число погибших при взрыве гранаты выросло до 7 российских военных. Об этом сообщает Telegram-канала "112", передает УНН.
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«Число погибших при взрыве гранаты в белгородской области выросло до 7 человек», - говориться в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошел 14 января в хуторе Тоненькое в Корочанском районе. В результате взрыва гранаты произошел пожар, его площадь составила 450 квадратных метров. Кроме того, сдетонировали боеприпасы, которые находились рядом.
Дополнение
В белгородской области произошел взрыв в здании сельского дома культуры, где располагались российские военные.
Ранее сообщалось, что 3 военнослужащих погибли, 16 человек пострадали, еще 8 пропали без вести.