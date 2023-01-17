Из-за подрыва гранаты солдатом рф в части в белгородской области уже 7 погибших

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«Число погибших при взрыве гранаты в белгородской области выросло до 7 человек», - говориться в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел 14 января в хуторе Тоненькое в Корочанском районе. В результате взрыва гранаты произошел пожар, его площадь составила 450 квадратных метров. Кроме того, сдетонировали боеприпасы, которые находились рядом.

Дополнение

В белгородской области произошел взрыв в здании сельского дома культуры, где располагались российские военные.

Ранее сообщалось, что 3 военнослужащих погибли, 16 человек пострадали, еще 8 пропали без вести.