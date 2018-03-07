Через підрив авто на Броварському проспекті у столиці діє план “Сирена”

ukru
11:23 • 2096 перегляди

У Південній Кореї розглядають можливість долучитися до реконструкції водогону та очисних споруд у Броварах

Ексклюзив
10:32 • 61875 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

09:27 • 56075 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

08:24 • 108024 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 121315 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 172713 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 157979 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 203710 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 130306 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 134253 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.4 м/с
52 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

26 березня, 03:44 • 84923 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 122287 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

05:45 • 100237 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 125772 перегляди
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

08:07 • 87930 перегляди
Публікації
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

10:32 • 61875 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

08:24 • 108024 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 125772 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 122287 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 203710 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

11:09 • 3811 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

09:14 • 30838 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

08:54 • 33092 перегляди
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 58722 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 70410 перегляди
Актуальне
Через підрив авто на Броварському проспекті у столиці діє план “Сирена”

Через підрив авто на Броварському проспекті у столиці діє план “Сирена”

Київ • УНН

 • 17237 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. У Києві невідомий підірвав гранатою автомобіль. У столиці введено план “Сирена”. Про це УНН повідомили у поліції Києва.

У поліції підтвердили, що в наслідок результаті вибуху осколкове поранення отримав один чоловік.

“Пізно ввечері 6 березня до чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про те, що біля станції метро „Лісова“, поруч із зупинкою громадського транспорту, вибухнув автомобіль.

На місці події працювали рятувальники та слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що невідомий підірвав машину гранатою, внаслідок чого одного чоловіка із осколковим поранення доставили в лікарню. На пошуки зловмисника орієнтовані всі патрульні наряди та оперативники столиці. Введено план „Сирена“. Встановлюються всі обставини злочину”, — повідомили у поліції.

Як повідомляв УНН, ввечері 6 березня, у Києві на Броварському проспекті біля станції метро “Лісова” було підірвано дві гранати, згорів автомобіль Toyota Camry.

За свідченням очевидців, двоє озброєнних невідомих після підриву гранат зникли у напрямку Броварів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$73.03
Bitcoin
$88,199.10
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$40.96
Золото
$3,057.66
Ethereum
$2,073.31