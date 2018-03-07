Через підрив авто на Броварському проспекті у столиці діє план “Сирена”
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У Києві невідомий підірвав гранатою автомобіль. У столиці введено план “Сирена”. Про це УНН повідомили у поліції Києва.
У поліції підтвердили, що в наслідок результаті вибуху осколкове поранення отримав один чоловік.
“Пізно ввечері 6 березня до чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про те, що біля станції метро „Лісова“, поруч із зупинкою громадського транспорту, вибухнув автомобіль.
На місці події працювали рятувальники та слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що невідомий підірвав машину гранатою, внаслідок чого одного чоловіка із осколковим поранення доставили в лікарню. На пошуки зловмисника орієнтовані всі патрульні наряди та оперативники столиці. Введено план „Сирена“. Встановлюються всі обставини злочину”, — повідомили у поліції.
Як повідомляв УНН, ввечері 6 березня, у Києві на Броварському проспекті біля станції метро “Лісова” було підірвано дві гранати, згорів автомобіль Toyota Camry.
За свідченням очевидців, двоє озброєнних невідомих після підриву гранат зникли у напрямку Броварів.