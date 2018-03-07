Из-за взрыва авто на Броварском проспекте в столице действует план "Сирена"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Киеве неизвестный подорвал гранатой автомобиль. В столице введен план "Сирена". Об этом сообщили УНН в полиции Киева.
В полиции подтвердили, что в результате взрыва осколочное ранение получил один человек.
"Поздно вечером 6 марта в дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение о том, что возле станции метро "Лесная", рядом с остановкой общественного транспорта, взорвался автомобиль.
На месте происшествия работали спасатели и следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что неизвестный взорвал машину гранатой, в результате чего одного человека с осколочными ранениями доставили в больницу. На поиски злоумышленника ориентированы все патрульные наряды и оперативники столицы. Введен план "Сирена". Устанавливаются все обстоятельства преступления", - сообщили в полиции.
Как сообщал УНН, вечером 6 марта, в Киеве на Броварском проспекте возле станции метро "Лесная" были взорваны две гранаты, сгорел автомобиль Toyota Camry.
По свидетельству очевидцев, двое вооруженных неизвестных после подрыва гранат исчезли в направлении Броваров.