Через перекидання човна в Індії загинуло 26 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Щонайменше 26 людей загинуло після перекидання переповненого човна на річці Ганг в Індії, передає УНН з посиланням на BBC.
Інцидент стався неподалік від міста Патна в штаті Біхар. Човен перевозив через річку учасників індуїстського свята врожаю Макара-Санкранті.
За словами поліції, 13 людей вдалося врятувати. Кілька людей, судячи з усього, зуміли доплисти до берега.
Пошуки зниклих безвісти тривають, однак точна кількість пасажирів невідома. За деякими відомостями, в човні перебувало не менше 40 людей — значно більше, ніж дозволяє його вантажопідйомність.