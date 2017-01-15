В Индии перевернулась лодка, погибли 26 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. На востоке Индии на реке Ганг перевернулась переполненная пассажирами лодка, по меньшей мере 26 человек погибли, передает УНН со ссылкой на BBC.
Инцидент произошел неподалеку от города Патна в штате Бихар. Лодка перевозила через реку участников индуистского праздника урожая Макара-Санкранти.
По словам полиции, 13 человек удалось спасти. Несколько человек, судя по всему, сумели доплыть до берега.
Поиски пропавших без вести продолжаются, однако точное количество пассажиров неизвестно. По некоторым сведениям, в лодке находились не менее 40 человек - значительно больше, чем позволяет ее грузоподъемность.