Через пандемію в Ірані втратили роботу понад 1 млн осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. За останні 12 місяців внаслідок пандемії коронавірусу роботу втратили понад 1 мільйонів іранців. Відповідні слова міністра внутрішніх справ Ірану Абдольрез Рахмани Фазлі наводить Asharq Al-Awsat, передає УНН.
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“Економічні наслідки коронавірусної пандемії за цей час були надзвичайно важкими і привели до безробіття понад мільйон людей в країні”, — сказав міністр.
Він додав, що скорочення торкнулися практично всіх галузей економіки — серед іншого туризм, ресторанне і готельна справа, косметичні салони.
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Видання зазначає, що через санкції США, введені в 2018 році, економічна криза в країні погіршилась.
Поставки коронавірусних вакцин також були відкладені в результаті введення санкцій, оскільки у країни немає реального каналу оплати їх покупки, пише видання.
На сьогоднішній день Іран зміг імпортувати тільки 1,26 млн. доз вакцин з Росії, Китаю та Індії, чого достатньо для вакцинації лікарів, медсестер і працівників деяких будинків престарілих.
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Незважаючи на те, що рівень коронавирусной інфекції в Ірані знизився за останні п’ять місяців через обмеження, Міністерство охорони здоров’я продовжує реєструвати близько 80-100 смертей і більше 7000 нових випадків інфікування кожен день.