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Из-за пандемии в Иране потеряли работу более 1 млн человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. За последние 12 месяцев в результате пандемии коронавируса работу потеряли более 1 миллионов иранцев. Соответствующие слова министра внутренних дел Ирана Абдольрез Рахмани Фазли приводит Asharq Al-Awsat, передает УНН.

Цитата

“Экономические последствия коронавирусной пандемии за это время были чрезвычайно тяжелыми и привели к безработице более миллиона человек в стране”, — сказал министр.

Он добавил, что сокращения коснулись практически всех отраслей экономики — в том числе туризма, ресторанного и гостиничного дела, косметических салонов.

Детали

Издание отмечает, что из-за санкций США, введенных в 2018 году, экономический кризис в стране ухудшился.

Поставки коронавирусных вакцин также были отложены в результате введения санкций, поскольку у страны нет реального канала оплаты их покупки, пишет издание.

На сегодняшний день Иран смог импортировать только 1,26 млн. доз вакцин из России, Китая и Индии, чего достаточно для вакцинации врачей, медсестер и работников некоторых домов престарелых.

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Несмотря на то, что уровень коронавирусной инфекции в Иране снизился за последние пять месяцев из-за ограничений, Министерство здравоохранения продолжает регистрировать около 80-100 смертей и более 7000 новых случаев инфицирования каждый день.

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