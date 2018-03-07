Через ожеледицю внесено зміни в графік руху громадського транспорту столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. В Києві, у зв’язку з погодними умовами, громадський транспорт курсує з відхиленням від графіка руху. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба КП “Київпастранс”, передає УНН.
“У зв’язку з погодними умовами від початку руху на усіх маршрутах громадського транспорту введено оперативне положення — курсування з відхиленням від графіка руху. Враховуйте це, будь ласка, при плануванні поїздки”, — йдеться в повідомлені.
Як повідомляв УНН, в першій половині дня 7 березня у Києві туман, ожеледь.