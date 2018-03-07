Через ожеледицю внесено зміни в графік руху громадського транспорту столиці

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КИЇВ. 7 березня. УНН. В Києві, у зв’язку з погодними умовами, громадський транспорт курсує з відхиленням від графіка руху. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба КП “Київпастранс”, передає УНН.

“У зв’язку з погодними умовами від початку руху на усіх маршрутах громадського транспорту введено оперативне положення — курсування з відхиленням від графіка руху. Враховуйте це, будь ласка, при плануванні поїздки”, — йдеться в повідомлені.

Як повідомляв УНН, в першій половині дня 7 березня у Києві туман, ожеледь.

Українські Національні Новини

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