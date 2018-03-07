Из-за гололеда внесены изменения в график движения общественного транспорта столицы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Киеве, в связи с погодными условиями, общественный транспорт курсирует с отклонением от графика движения. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба КП "Киевпастранс", передает УНН.
"В связи с погодными условиями с начала движения на всех маршрутах общественного транспорта введено оперативное положение - курсирование с отклонением от графика движения. Учитывайте это, пожалуйста, при планировании поездки", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в первой половине дня 7 марта в Киеве туман, гололед.